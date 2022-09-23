0+3入境檢疫｜下周一起放寬　回港易、來港易沒限額　李家超：不希望走回頭路

【有線新聞】政府下周一放寬多項入境檢疫措施，檢疫日數由「3+4」改為「0+3」，來港登機前核酸檢測改為快測，「回港易」和「來港易」不設限額。特首李家超說要在風險可控下給社會最大動能和經濟活力。

抵港檢疫由戴手帶留在家中，演變成入住檢疫酒店，到爭拗還要留在酒店多少天，這天終於有定案，行政長官李家超：「檢疫安排由現時『3+4』改為『0+3』，考慮了民生、經濟活動、香港競爭力、入境便利等多方面因素，平衡各方面的需要而作出的決定。」

新措施星期一早上6時起實施，香港居民一針也沒有接種可以回港，非香港居民仍然要接種兩劑，上機前原本要有48小時核酸檢測證明，將來有24小時內快測陰性結果就可以。抵港後做完檢測，不再需要留在機場呆等，直接回家或酒店等結果，坐甚麼交通工具自己選擇，有陰性結果就可以自由外出。

抵港日及之後兩天，安心出行會是黃碼，不可以到餐廳、酒吧等，需要檢查疫苗通行證的場所；抵港第二日要做核酸檢測，如果陰性，第三天早上就會變藍碼，第四、第六日再做核酸檢測，到第七天完結整個「自我監測」期。每天外出前要有快測陰性結果，驗到陽性會變成紅碼要隔離。

李家超：「我重申特區政府的防疫政策，這是包括不躺平，要控制確診數字，確保醫療系統的負荷能力。我是盡量不希望走回頭路，如果有新變種病毒或有新疫情變化，當然我每個人都不可以有水晶球預測到。」

政府估計3%入境人士是潛在患者，抵港後做足四次核酸檢測，應該可以找到他們。

現行酒店檢疫安排維持至下周一，屆時所有酒店檢疫旅客可以離開，酒店會按規定退款。至於檢疫酒店的士，亦會在星期一起停止服務。

城巴說隨著政府放寬檢疫要求，四條機場巴士路線A11、A21、A22及A29恢復全日服務，另外四條路線會在指定時段提供服務。龍運巴士就說會密切留意客流量，按需要加強服務。