逾1300萬元起跳！內地「9連6」電話號碼下月開拍！

【有線新聞】中國人對數字有一定迷戀，好意頭的電話號碼更是有價有市。近日內地一個尾數連續9個6的號碼即將在網站開拍，但入場費便超過1300萬元人民幣。

中國人對數字「8」及「6」情有獨鍾，這兩個數字愈多的電話號碼炒價愈高。如果是連號更加搶手，動輒數十萬至逾百萬元。近日網拍平台「阿里資產」將會拍賣「15666666666」的手機號碼。這個號碼被網民被稱為「中國6最多，最順利號碼」。

不過，想擁有這個號碼首要條件是起碼有1366萬元，因為這是碼號的底價，之後還要跟其他人競投，最終成交肯定會是「天價」。拍賣將在下月10日開始，截至目前已有超過51000次圍觀，超過1550人設置了拍賣提醒。

電信分析師付亮認為這是市場行為：「只能說這是一種需求，有些人認為這個就是好號碼，就是甚麼身份的象徵。」

事實上，炒賣手機號碼已不是新鮮事，好像這個號碼便曾經拍出391萬元的天價。不過內地律師郭小明提醒，購買這樣的天價號碼存在一定風險：「由於天價靚號有一定的社會關注度，號碼也是被公開的，除了可能有陌生人撥打騷擾電話之外，還可能涉及個人隱私，人身安全和財產安全等風險，導致個人隱私信息的暴露，甚至可能遭遇電信詐騙等。」他又說號碼的定價沒有標準，可能會超出估值，呼籲競拍者要評估自身消費能力，盡可能降低自身風險。