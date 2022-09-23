0+3入境檢疫｜市民歡迎放寬：想回家鄉！　旅遊、酒店業冀盡快「0+0」吸海外旅客

【有線新聞】不少市民歡迎政府放寬至「0+3」，說會計劃出外旅遊，但旅遊業及酒店業希望盡快做到「0+0」，才吸引到海外旅客來港。

「0+3」消息一出，差不多人人都說好開心，朱女士：「不用檢測，不用預訂酒店隔離已經免卻了一些麻煩啦。（是否立即看機票？）正在看了，對，正在看，我們要去杜拜。（最快想何時去？）10月、10月初吧。」

盧先生：「之前要求在酒店隔離七天，變相浪費多一筆錢，浪費時間、無法請假，但現在『0+3』，會買機票、或者去短途旅行。（例如呢？想去哪裡？）哇！想回家鄉，想立刻去日本。」

不過他仍在煩惱佢就仲愁緊，吳先生：「對我們旅遊業這行、做接待的，沒甚麼幫助，變了送錢給別人。」

旅遊業議會都是這樣說，因為外地旅客抵港首三天很多地方不能去，大大削弱來港旅遊的吸引力，旅遊業議會主席徐王美倫：「如果首三日他們去不到餐廳，你說他做甚麼呢？我是否觀光到一半，我買食物去哪裡吃？你沒有可能回去酒店，對嗎？如果盡快有『0+0』就會好些。」

酒店業亦悲觀，因為不再有檢疫客，海外旅客亦未增多，本地客又改為出外旅遊，預計入住率會進一步下跌，如心酒店集團營運總監盧海明：「變了『0+3』，如果我的個人意見，香港居民反而會更多去外國，所以變相Staycation未必會是主攻（生意），反而我們希望可以（接待）多些外地旅客。」

他希望政府盡快做到「0+0」，航班數目回復正常，令更多海外旅客願意來港。