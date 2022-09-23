香港七人欖球賽　港隊將與澳洲、新西蘭、薩摩亞同組

【有線新聞】香港國際七人欖球賽11月初復辦，有16隊參加。主辦單位認為今屆更加吸引本地觀眾，期待為港隊迎戰幾支勁旅打氣。

賽事因疫情停辦了超過3年後回歸，11月4至6日在香港大球場舉行。政府放寬海外抵港檢疫至「0+3」，欖球總會認為對體育產業是好事。

欖球總會行政總裁麥偉彬：「對體育及活動角度，所有的防疫措施很重要。近月有不少國際體育賽事舉行，例如桌球、網球和足球。全部涉及海外運動員，任何有關防疫放寬是有好處。」

根據防疫指引，每日入座上限是八成半，超過3萬人。麥偉彬預料今次復辦更吸引本地觀眾。

欖球總會行政總裁麥偉彬：「因為防疫措施，我們未能向海外觀眾售票，我認為本地市場及需求。我們希望看到全場爆滿，或是非常、非常熱鬧的球場在11月。」

但球迷入場看比賽除了要戴口罩，看台上只可飲用飲品，但不可以進食，看台座位8人或以下一組。

而15支海外參賽隊伍和工作人員，來港後要「氣泡形式」管理。入住指定酒店定時檢測，有專車點對點前往訓練場及大球場。如果一支13人隊伍，有5人或以上確診就退賽，離開前要在港隔離。

完成抽籤後，港隊被編入A組，要硬撼上屆系列賽冠軍澳洲、新西蘭和薩摩亞。姚錦成說雖然難打，但在主場觀眾支持下全力以赴。

香港七人欖球代表姚錦成：「很長時間沒有主場出戰和聽到觀眾的歡呼。因為每次我們在香港比賽，我們都取得很好的成績。因為有觀眾支持，他們是我們的興奮藥。如果全場爆滿，我們非常有信心贏到每一隊。(肯定贏)。」

門票下周四公開發售，成人三日票$1950，兒童$950。