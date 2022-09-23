0+3入境檢疫｜「0+0」落實無期　盧寵茂：或增社區傳播風險　李家超：續爭取與內地通關

【有線新聞】不過部分商界爭取的入境檢疫「0+0」落實無期，當局解釋沒數據顯示「0+0」不會增加社區傳播風險。特首李家超說如果疫情可控，會有更多空間減少不便，包括繼續爭取與內地通關。

疫情封關三年，終於放寬至入境免隔離，但抵港首三天不能去餐廳吃飯，解禁至「0+0」未有時間表。

醫務衞生局局長盧寵茂：「我們沒有任何數據顯示『0+0』不會引致社區更高的傳播風險，因為我們知道來港旅客陽性比率仍是3%，這肯定是高於本地個案比例，同一時間有新變種病毒在世界各地出現，我們要緊密監察，確保新變種病毒不會來港，我不同意你說『0+0』沒風險。」

行政長官李家超：「疫情確診數字在我們可控範圍，我們當然有更多可能性，推行更多新措施令我們不便，或活動空間更大。」

另一樣不便就是與內地未通關，「逆隔離」未商討完成，但香港已經走先一步免隔離，李家超：「與世界接軌，以及與內地正常通關往來兩件事沒牴觸，兩件事亦積極爭取。我們要盡量將確診數字壓低，如果做到0，大家會拍手，大家有共同理念之下，我都相信雖然可能要一些時間去討論實際操作方案，但共同目標達到的機會是存在的。」

目標未達到之前，來港易及回港易率先放寬至不設限額，適用內地所有地方及澳門，李家超希望提供便利。