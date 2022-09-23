學者研用無人機助起樓　邊飛邊擠出混凝土　結合3D打印「造」出建築物

【有線新聞】3D打印和無人機的技術近年都發展迅速，如果兩者結合會如何？英國及瑞士的專家證明可以用於建築，甚至像昆蟲般分工合作，「印」出大型建築。

建築界近年引入3D打印技術，但如果建築物很高，或地理位置比較險要，一般3D打印技術未必能應付。英國倫敦帝國學院與瑞士聯邦材料科技實驗室認為，無人機是打印建築的「救星」，研發了一種無人機建築技術，將建築打印機噴嘴移植到無人機底部，可以一邊飛一邊擠出混凝土作為示範，專家以無人機印出一幢兩米高的塔。

但靠一架無人機未免太慢，如果多架無人機同時工作又怎樣？所以另外有種無人機類似監工角色，它們不會落手落腳工作，但儲存了建築藍圖負責協調所有打印無人機，指揮它們同步合作，同時一直監測進度，確保建築物沒「走樣」。

專家從蜜蜂得到靈感，只要無人機可以和蜜蜂一樣合作，增加無人機的數量，就可以應付大型工程。將來的建築工地可能不會見到重型機器，而是一大群建築無人機，好像蜜蜂一樣來回穿梭，研究已經刊登於《自然》期刊，並成為封面故事。