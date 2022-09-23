烏克蘭四區公投入俄被指以武裝部隊強迫民眾投票

【有線新聞】烏克蘭東部及南部俄軍控制的四個地區開始公投，表決是否加入俄羅斯，將持續至下周二。親基輔地方官員指控，有武裝部隊強迫民眾投票。

烏東頓涅茨克親俄領袖普希林到票站投票，支持併入俄羅斯。他形容正在創造歷史，是邁向創造、發展的唯一正確道路。舉行全民公投的還有盧甘斯克、被俄軍佔領的南部赫爾松和扎波羅熱部分地區。公投一連五日舉行至下周二結束，當地民調顯示97%頓巴斯居民贊成入俄。

烏克蘭和西方均譴責是「假公投」，為吞併作準備。親烏派盧甘斯克地區首長蓋達伊指，在舊別利斯克，俄羅斯當局已禁止民眾在公投結束前離開城鎮，還派武裝部隊搜查住所，強迫民眾出門投票；更有公司老闆告訴員工，投票是強制，拒絕的人會被開除，並將其名字通報到安全機關。

聯合國調查委員會同日匯報俄烏戰事調查進展，指俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行，包括處決、強姦、折磨和監禁兒童等，又對大量處決感到震驚，正調查十多個城鎮的處決事件。5月成立的委員會，訪問了基輔、切爾尼戈夫、哈爾科夫和蘇梅等27個城鎮，與150多名受害者、目擊證人交談，之後將會到早前發現數百具屍體的伊久姆視察；另外正調查兩宗烏軍虐待俄羅斯士兵的事件。