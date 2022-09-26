入境0+3｜夫婦美國返港免檢疫　盼早日0+0：紐約每人都正常出街

【有線新聞】返港後不用檢疫回復自由，第一時間會做甚麼呢？

楊生、楊太陪同兒子去美國開學三星期後返港，碰巧「0+3」實施首日，立即取消檢疫酒店預訂。

楊太：「很開心回家，又可以見家人。（第一件事想做甚麼？）找東西吃，因為機上吃不飽，現在很肚餓。我們由離開飛機到取行李，行李已經到了，我估計20分鐘左右、很快，所以現在我的車都未到。」趁車未到，他們立即覓食，不用如之前般不能進食，等坐專車去檢疫，不過只能夠買外賣，因為抵港後3日得黃碼，無得堂食。

出來剛剛好司機到，響起歸家的訊號。楊太：「回家當然開心，可馬上回家。探望我爸爸媽媽，因為我爸爸媽媽在我身處美國期間確診，我爸爸媽媽入了亞博，爸爸很幸運出院，但媽媽因為血壓高入了大嶼山醫院。」

半小時直達家門，經常到處飛的他們，最希望0+0正常通關，楊太：「這是世界趨勢，我們在紐約日常生活，每個人都正常出街，多麼好的酒店也一定不及家中。」

楊生楊太說，未來數天醫學監察期間，也會去逛街、見朋友，但不會聚餐或脫口罩聊天。