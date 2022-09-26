水翼加翼地效應　電動水上飛機首試飛　快同級船六倍　低成半零排放

【有線新聞】大型輪船要轉用電能並不容易，但小規模的客運未必沒可能。美國研發的一款全電動海上飛機，結合水翼技術及翼地效應，最近完成首次試飛。

從它起步的方式，加上船底的水翼設計，它似乎只是普通的水翼船，但水翼船的船身為何會有一對好像飛機般的機翼？你沒猜錯，水翼只是一開步用來加速，最後它會離開水面，騰空而起。其實它是一架水上飛機，不過不會飛得太高，而是盡量低飛，發揮「翼地效應」，即是當飛機貼近海面飛行，機翼會產生額外升力，令飛機變相「輕」了。

這架水上飛機出自美國波士頓一間初創企業，是全球第一架將「水翼設計」及「翼地效應」合二為一的飛機，載15人的輕巧機身，加上兩種節能技術，令它可以全電動運作。每次充電可以航行1小時，時速300公里，用來穿梭沿海城市，零排放之餘，速度是同級船隻的6倍，營運成本只是飛機的一半，而且騰空低飛，意味它不怕海面風浪。

今次完成試飛的只是縮小成一比四的測試機，預計2024年可以載人試飛，最快2025年投入服務。