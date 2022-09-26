保良局女員工涉多次推跌幼兒　准保釋候查　議員質疑監察漏洞促查其他中心

【有線新聞】保良局發生懷疑虐兒事件，一名33歲嬰兒組女員工涉嫌多次推跌6名幼兒，保良局揭發事件後4天，警方才接到部門轉介，拘捕涉事員工，是童樂居虐兒案發生不足一年，再有留宿幼兒中心發生虐兒案。

涉事的保良局嬰兒組留宿幼兒中心，在銅鑼灣禮頓道莊啓程大廈，社署本月16日例行抽查閉路電視，發現一名33歲幼兒工作女職員多次將一名兩歲幼兒推跌在軟墊上，保良局認為行為粗魯及不當，該名女職員正在試用期，已經即時停職、不續約，幼兒入院檢查身體無恙，已經出院。

不過保良局其後再發現，該名女職員事發當日，多次推跌另外五名1至3歲幼兒，保良局報警，重案組以涉嫌虐兒拘捕該名女職員，獲准保釋，下月初向警方報到，案件交由港島總區重案組跟進。

保良局顧問局成員鄭錦鐘：「保良局非常重視如何好好照顧小孩，不應該發生的，童樂居事件發生後大家都關注不希望類似事件發生，永遠希望不要有害群之馬，我們便盡力制止。」保良局就事件向社署提交報告，社署說會為涉事兒童制訂合適的福利計劃。

根據社署資料，現時有兩個留宿育嬰園，除了保良局，另一個是保護兒童會童樂居，去年12月亦揭發多名職員虐兒。

有議員認為，在社署例行巡查才發現，反映保良局監察機制有漏洞不能接受，社會福利界（新思維）狄志遠：「這個情況可能除了個別員工行為，可能有更深層次的困難出現都不定，例如員工人手是否不足、流動性是否太強或過往（機構）文化中，我們沒有基本上發掘問題本質。」狄志遠希望社署一星期內，盡快調查保良局其他幼兒中心有否出現虐兒事件。