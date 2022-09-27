NASA實驗模擬隕石撞地球　以飛行器撞小行星　改變軌道免直撞地球

【有線新聞】人類首次為應對隕石威脅「綵排」，飛行器順利撞中小行星，但實際成效如何？科學家如何得知小行星軌道有否改變？

在科幻電影裡面，如果人類面臨「隕石撞地球」，通常也是用核彈對抗，但回到現實，核彈未必是明智選擇，一來所有碎片也會有核污染，二來將單一目標碎片化，動向只會更難預測。

實際上人類未必需要破壞小行星，只要好像打桌球一樣用撞擊改變它的軌道就夠。為了驗證這個理論，美國太空總署選了一對「雙小行星」，撞中較小的一顆之後，較大一顆的引力仍會牽引著，所以不會有撞到飛向地球的風險。

目標仍會繼續圍著較大的小行星公轉，如何確認軌道有否改變？這個時候要出動地面的多個望遠鏡，其中一個在美國的羅威爾天文台。天文學家解釋，撞擊不會令目標飛走，但足以令公轉軌道收縮，公轉周期會縮短。在地球角度觀測，每次目標於較大的小行星前面經過，亮度也會下降，只要亮度變化的周期縮短，就知道撞擊令軌道變了。

根據推算，撞擊只會令軌道周期縮短1%，似乎微不足道，但將來如果及早發現威脅，只要稍微改變它的軌跡，可能已經足以解救地球。