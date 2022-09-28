逆隔離｜譚耀宗認難落實　稱內地仍憂港疫情　廠商會恐再拖迎企業倒閉潮

【有線新聞】粵港商討「逆隔離」未有進展，全國人大常委譚耀宗說，香港疫情仍然令內地擔心，承認落實「逆隔離」有困難；有商界擔心再延遲實施，很多企業捱不住倒閉。

特首李家超月初第一次與廣東省領導商討「逆隔離」，李家超：「粵方和深方都表示支持，雙方都會針對兩地疫情管控要求大家商討。」

由月初商討到月尾，李家超 ：「這個正在努力中，機會還是存在的。」

「逆隔離」無期，全國人大常委譚耀宗說因為香港疫情未令內地放心，譚耀宗：「（實施）有一定困難，香港畢竟現時（確診）數字雖然大大回落，但都有三、四千宗，數字都是徘徊，難免令人擔心，數字全國都沒有三、四千宗，嚴格而言都屬於高風險地方了。不少人認為現在中央忙於處理籌備二十大工作，其他事情都要等一等。」

最先倡議「逆隔離」的民建聯建議另一個方案，港島東民建聯梁熙：「希望香港政府可與內地相關城市討論，可以在這些城市增設『健康驛站』，屆時可以除了在深圳灣有2000個配額，可能江門都可以有2000個、珠海2000個、中山2000個，接著慢慢增加便最理想。」

廠商會會長史立德：「如果中央政府要延遲，惟有接受，還能否等候，現在好多都等到半條人命，很多同業倒閉，影響一定會有，因為那麼久沒上去，生意不知怎樣，很多事不是遙控做到。」「逆隔離」未做到，史立德都希望香港與海外盡快放寬入境檢疫「0+0」正常通關，改善經濟。