童樂居虐兒案｜檢討報告提31建議　訂巡查次數　增宿舍人手、社工、心理學家

【有線新聞】童樂居虐兒案後，社署成立的檢討委員會提出31項建議，包括訂明社署每年巡查次數，增加宿舍人手、社工、心理學家等，但未有交代調整薪酬待遇。

童樂居去年底被揭發至少40名兒童受虐，34名職員被捕。兒童住宿照顧及相關服務委員會發表第一階段檢討報告，建議留宿幼兒中心幼兒工作員人手比例由1：6.2 改為1：4.5，增加高級幼兒工作員人數，加強對初級人員的督導及訓練。報告說大部分住宿的兒童父母吸毒或濫藥，令兒童有特殊護理需要，加重員工工作量及壓力，令招聘及挽留人才有困難。

報告沒提到會否改善薪酬待遇，但建議新增幼兒照顧助理員，分擔餵食、洗澡、換尿片等工作，亦會增聘社工、護士、臨床／教育心理學家，又建議安排治療師及醫生到院宿舍支援。

社署正積極籌備與強制舉報虐兒有關的課程，所有專業人員將強制修讀，報告又說應該引入院長登記制度，規定必須舉報懷疑虐兒事件，社署會檢視院長的職級編制是否相稱，以及是否需要設立副院長一職。

監察方面，社署的督導組每年突擊巡查至少六次，抽查閉路電視紀錄，如果員工流失率偏高，會聯同社署津貼組調查，兩組亦會每半年檢視中心的表現。醫護、社福界及太平紳士等都會組成小組突擊探訪，政府會按優次跟進這些建議，委員會明年3月會完成第二階段檢討，涵蓋環境設備、人手編制等。

童樂居公布已落實了部分檢討報告的建議，包括建立新的幼兒工作員團隊，由54人增至80人，人手比例改善至1：5，亦已加強監察閉路電視，每星期由指定的總辦事處員工和顧問隨機抽查。