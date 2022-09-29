走私六合彩彩票案　海關拘荃灣夫婦投注站大量購票　料屬集團式操作

【有線新聞】一對夫婦涉嫌走私六合彩彩票被捕，海關指被捕女子用大量現金購買大批20元電腦彩票，並不尋常，相信是集團式操作。

被捕女子48歲，由荃灣一個私人屋苑被帶走。海關指，翻查閉路電視發現，該名女子上周三分別在荃灣兩間投注站用現金購買大批六合彩彩票，懷疑與當日一宗走私案有關，海關財富調查第一組指揮官黃貞富：「我們相信用這麼大量現金，購買這麼大量僅值20元的電腦彩票是不尋常，除資金來源成疑外，我們也相信是有組織的不法行為，由集團式在幕後操作。」

海關指該女子較早前也使用現金購買大量六合彩彩票，亦發現她丈夫也涉及案件，同樣被捕，在他們住所檢獲28萬元現金、船務文件及手提電話，已凍結他們銀行戶口超過100萬元，懷疑是犯罪得益。

海關上周三在西部水域的內河船截獲值一千萬元走私貨物，首次檢獲16,000張六合彩彩票，投注額共33萬元，當中約600張中獎，彩金合共約7萬元，正諮詢律政司意見如何處理。