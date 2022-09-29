疫苗通行證｜明起擴至5歲　家長帶子女打針為續上興趣班　嘆失私人時間

【有線新聞】疫苗通行證適用年齡明天起降至5歲或以上，有家長為了子女可以繼續上興趣班，在措施生效前帶子女打針。政府說，仍有五萬名5至11歲小朋友未接種疫苗。

星期五起5歲至11歲小朋友進入泳池、食肆、圖書館等地方均要有疫苗通行證，即是未曾染病最少接種一針，如果接種第一針滿3個月，便要接種第二針。

她本身暫不想5歲的兒子打針，因為疫苗通行證最近才帶他去打針，張女士：「太年幼了，原因就是因為一定要進入圖書館、游泳之類，所以要接種疫苗。」

羅太：「會較麻煩。（如何麻煩？）要替他掃描疫苗通行證，本身我不用與他一同入內，現在要專誠過來替他掃描。」

公務員事務局局長楊何蓓茵說，現時大約有四十多萬名5至11歲兒童，大約五萬人仍然未接種疫苗，未來會加緊宣傳，楊何蓓茵：「這五萬名小朋友都應是在學，我們會繼續通過學校，通過家長接觸到的途徑去進行我們的宣傳，大家都會留意到近期家長常瀏覽的網站，都舉行了一些解說疫苗的活動。」