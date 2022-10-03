【小事大意義】三無大廈．三維「印」記：以防毒科技守護基層健康

【有線新聞】三無大廈．三維「印」記：以防毒科技守護基層健康

今年初，理工大學公布成功研發防病毒三維打印物料，指10分鐘可殺滅超過9成新冠病毒，且對所有變種有效。事情並未停留至此。負責研發的教授及其團隊，決心將技術用在最有需要的人身上，因為病毒微小，遺害眾多，弱勢基層，猶其正面受敵。而小時候，教授自己亦曾於三無大廈成長，見證基層環境雖然差，但充滿守望相助的人情味。所以，現在想將研究成果，回饋社區。

究竟他會找來什麼朋友一起協助三無大廈，利用科技改善衛生環境？