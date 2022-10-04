【小事大意義】迷途媽媽 : 關顧在囚或更生人士子女　藍巴士服務計劃應運而生

【有線新聞】迷途媽媽 : 關顧在囚或更生人士子女 藍巴士服務計劃應運而生

善導。更生人士 之【迷途媽媽】Marvin大約10年前，已開始做老人探訪、義賣、food rescue等義工 ，而成為藍巴士義工已2年8個月，服務對象是更生人士家庭的小朋友，負責個案華仔 (11歲)與爺爺、父母及妹妹同住。華仔由爺爺湊大，因為他的媽媽小倩是毒品相關的更生人士，由1至6歲左右，他經歷媽媽的「出出入入」，直至小一時，媽媽小倩決定更生，現在小倩的更生十分良好，已沒有復吸5年，也能與子女有良好的依附關係，小倩並以義工的身份，在善導會服務其他有需要的人士。