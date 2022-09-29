喵坊約滿｜科技園延租約半年　喵坊無奈稱方案未經商討、需時考慮下一步

【有線新聞】科技園決定延長紙包飲品盒回收廠「喵坊」的租約，至明年6月底，形容是最終方案。「喵坊」負責人說，科技園沒有跟他們商討，感到無奈，需時考慮下一步行動。

全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊」租約爭議，持續半個月有新進展，科技園發聲明，決定向「喵坊」提供半年寬限期，至明年6月底，形容這個是最終方案，已平衡各方因素，會在過渡期間繼續與「喵坊」溝通。

喵坊創辦人葉文琪：「其實我們沒有參與過整件事，這樣定案的話只能說無奈，是否沒有談判空間，我不知道，整件事我們很被動。由我們真的找到地方，可能要三、四個月去設計工廠，還要訂貨、安裝，可能都要六、七個月。假設不想中斷整成件事的話，連同遷拆可能要近一年。」他說需要時間商議下一步行動，曾多次去信環保署都沒有回覆。

環保署就出稿說，會與「喵坊」保持聯絡，一有其他可供回收業使用的短期租約用地會提供資料，希望他們在香港繼續提供服務。過去兩年，「綠在區區」收集到的紙包飲品盒都是交給「喵坊」處理，署方說正準備安排承辦商製成紙漿，位於屯門環保園的大型紙漿生產設施將於2025年運作，屆時將可以處理所有本地紙包飲品盒。政府亦計劃，明年向立法會提交塑膠飲品樽和紙包飲品盒生產者責任制的條例草案，要求製造商負責回收為這兩類飲品包裝，建立完整的回收鏈。