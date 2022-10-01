聯合國安理會譴責入俄公投決議案　遭俄羅斯否決　中方棄權：應緩和而非加劇對抗

【有線新聞】聯合國安理會表決譴責俄羅斯宣布吞併烏克蘭地區的決議案，遭俄羅斯否決。

決議案由美國等提出，還包括譴責俄羅斯在烏克蘭地區非法公投，宣布公投無效，並要求所有國家切勿承認任何俄羅斯吞併的烏克蘭土地。

最終議案獲十個國家支持，但遭俄羅斯一票反對否決，中國、印度、巴西和加蓬就投棄權，美國代表批評俄羅斯濫用否決權，但改變不到事實是安理會中並無任何一個國家承認俄羅斯併入的土地，會將議案提交聯合國大會表決。

中國代表則指任何安理會的行動，應是緩和局勢和化解危機，而不是加劇矛盾和對抗。

普京與四名領袖在傍晚到紅場出席大型戶外音樂會，一同合唱國歌並簡短演說，其後便一同離去。