十一國慶｜李家超：一國兩制乃香港最佳保障　稱優勢無可取代、市民應有信心

【有線新聞】國慶73周年，特區政府舉行升旗儀式及酒會。行政長官李家超說，香港每次能夠轉危為機，是因為有一國兩制作為最佳制度保障、有祖國作為堅強後盾，香港是無可取代，市民應該充滿信心。

升旗儀式在金紫荊廣場舉行，李家超及夫人林麗嬋出席，三名前特首梁振英、林鄭月娥及曾蔭權亦在場，董建華連續兩年缺席。直升機掛着國旗、區旗，飛過維港上空，消防船射水敬禮。

李家超在國慶酒會致辭說，中央頒布港區國安法，落實愛國者治港及護港情切支援香港抗疫，香港人歷歷在目、不會忘記。

李家超：「經歷了不同挑戰和考驗，但總能夠轉危為機，遇強愈強，主要原因是一國兩制為香港長期繁榮穩定，提供了最佳制度保障。香港不論在開拓機遇、以至抵禦衝擊，每一個關鍵時刻，總有祖國作為堅強後盾。」

他說香港在金融、航運、教育等方面，有多不勝數的優勢，是香港的自信及競爭力所在。李家超：「香港現正經歷由治及興的關鍵期，我對香港前景充滿信心，大家都應該為我們的共同家園充滿信心。因為香港擁有背靠祖國，聯通世界的獨特優勢是無可取代的。我知道前路不乏挑戰，但我深信『謀度於義者必得，事因於民者必成』，我和團隊必定不忘初心、牢記使命，為市民謀幸福，為香港謀發展。」

李家超提到的「謀度於義者必得，事因於民者必成」，出自戰國時期的《晏子春秋》。意思指，謀劃時符合道義就能實現，做事時順從民意就能成功。國家主席習近平去年出席與東盟的峰會時，亦有引述過。