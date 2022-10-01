香港嚴令防疫　陳智思坦言：新加坡成大贏家　倡盡快取消抵港檢測、放寬黃碼限制

【有線新聞】行政會議前召集人陳智思於本台節目《有理有得傾》指，不少外商因為香港的防疫措施決定撤走，反觀新加坡較早對外通關，成為疫情下贏家。他認為要吸引海外人士來港應盡快取消抵港機場檢測，「黃碼」限制亦要放寬。

11月金融峰會其中一個行程是到M+博物館參觀和晚宴，如果屆時仍然「0+3」，可以如何安排？行政會議前召集人、M+博物館主席陳智思表示不知道，但建議黃碼要鬆一鬆。

行政會議前召集人陳智思：「（收到消息可能11月初時可能已是0+0？）我沒有這訊息、我聽不到此訊息，循序漸進的方式，你說脫下口罩的確是風險較高，所以用膳值得商榷。如果純粹戴口罩參觀博物館，我認為風險不是太高，容許大家參觀，等於現時即使你是『黃碼』，你都可以上班。」

他指即使實施「0+0」，如果有一件事不放寬，仍然很難吸引人來港。陳智思：「落地檢測問題，這個一定是夠時候便要取消。因你看見周邊很多地方根本毋須再做。不是做哪種檢測的問題，而是說確診了應如何呢，不能外出六、七天，他有其他選擇，他不是一定要來香港。如不全面撤銷所有限制，是未能重回以前。」

全球金融中心指數，香港跌出三甲，被新加坡取代，陳智思表示的確有不少外商已走。陳智思：「以香港作為亞太區中心的金融服務，的確已經離開了，但如果金融業務仍以大中華為主，香港始終仍是首選，所以新加坡的確從全世界疫情方面來看，他是個贏家。（特區政府堅持要清零是否拖慢了香港的經濟發展或復常？）國家與全世界的防疫方面，態度和政策是大不同，過往一段時間特區政府很矛盾，如何做到兩面兼顧。（現時選擇先顧及國際。）我估計時間太長了，真的『入肉』了。」

至於與內地何時通關，他表示取決於內地防控路線圖，就算能通關，相信初期都一定有配額。