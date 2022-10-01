四區入俄｜澤連斯基重申寸土不讓　拒與普京談判　歐美加大對俄制裁

【有線新聞】俄羅斯正式兼併烏克蘭四個被俄軍佔領地區，烏克蘭總統澤連斯基重申寸土不讓，不會與俄羅斯總統普京談判。國際社會譴責俄羅斯非法吞併，美歐等加大對俄制裁。

俄羅斯總統普京在克里姆林宮宣布，將烏克蘭東部、南部四個地區併入俄羅斯，並與四區領袖簽署協議，他強調四區日前公投反映區內數百萬人的意願。普京又出席紅場的音樂會，指俄羅斯必定取得勝利，不過烏克蘭和西方紛紛提出譴責，指俄羅斯非法吞併烏克蘭約15%的領土，面積是二戰之後歐洲最多。

烏克蘭總統澤連斯基召開國家安全與防務委員會會議，認為唯一出路是繼續增強國力，將佔領者驅逐出所有國土才能恢復和平。他又暗示不會再與普京對話。烏克蘭總統澤連斯基：「他不懂何為尊嚴和誠實，所以烏克蘭準備好與俄羅斯對話，但要與另一位俄羅斯總統。」澤連斯基同時透露，指已提交文件循加快途徑申請加入北約。

美國總統拜登再次批評俄羅斯違反國際法踐踏《聯合國憲章》，並蔑視各地所有和平國家。美國總統拜登：「美國永不會承認這，說實話，全球各國也不會承認，他不能搶奪鄰國領土後全身而退。」

華府宣布加強對俄羅斯的制裁，針對逾千政客、商界人士及公司和機構，包括近300名被指促成「假公投」及吞併烏克蘭國土的俄羅斯國會議員等，又警告俄羅斯境外的人士，如在政治或經濟上支援俄羅斯亦有面臨制裁的風險。

歐盟亦譴責俄羅斯威脅全球安全，公布對俄海運石油價格設上限的計劃，同時禁止歐盟公民擔任俄企董事，英國禁止向俄出口近700種製造業商品。