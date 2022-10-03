前年反國安法示威　四男「私了」律師三人認非法集結、傷人　保釋至本月中判刑

【有線新聞】前年5月有人示威反對國安法，四名男子在銅鑼灣涉嫌「私了」一名律師，三人承認非法集結及傷人罪，本月18日判刑，餘下一名被告警誡下曾承認有施襲，但不認罪。

被告譽韋崙到區域法院應訊，他跟鄭學洺、王浩雲及唐健帮被控暴動及傷人罪，譽韋崙在家被搜出伸縮棍，另被控管有攻擊性武器。

案情指前年5月24日，有數千人響應網上號召到銅鑼灣東角道參與未經批准遊行，反對港區國安法及國歌法，沿途堵路縱火。律師陳子遷獨自到希慎道與禮頓道交界譴責示威者，並說警方會拘捕他們。示威者之後不斷用雨傘、硬物及徒手襲擊陳子遷身體，包括背部及後腦，令他頭破血流、感到暈眩，威脅如果報警便打死他。陳子遷逃跑，但繼續被譽韋崙、鄭學洺及王浩雲等15人拳打腳踢，之後倒地，身體多處要縫針，住院三日。

控方指，唐健帮是15名施襲者之一，他在警誡下聲稱不知遊行未經批准，一時衝動才跟其他人一起施襲，無用硬物、只用手腳。唐健帮不認罪，預料下星期完成審訊。

而譽韋崙、鄭學洺及王浩雲承認傷人以及跟控方達成協議，將暴動改控非法集結認罪，譽韋崙被控管有攻擊性武器，就存檔法庭，三人獲准保釋，本月18日求情及判刑。