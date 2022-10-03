諾貝爾醫學獎得主波博　首為古人類骸骨基因排序　研究開創古生物基因學

【有線新聞】本年度諾貝爾醫學獎由研究古代人類演化遺傳的瑞典學者波博獲得，他將基因排序技術引入古人類研究，完成首個古人類基因排序，為人類演化研究開拓新方向。

現代人類只有一個物種，就是我們「智人」，但在歷史長河之中，智人不是唯一的人類，例如有種古人類叫「尼安德塔人」，數萬年前一度和當時的智人並存，傳統上要了解尼安德塔人，是靠骸骨和石器，透過頭骨形態和大小推斷他們和智人的分別。

不過，隨著基因研究技術興起，生於瑞典、於德國做研究的波博提出，為何不試試將基因學方法用在古人類研究？但實行並不容易，古人類留下的骸骨已年代久遠，DNA受嚴重污染、破壞，不過波博及同事想到，從大量粒線體的DNA有限度重組部分基因信息，結果於1997年，波博團隊憑一塊4萬年前的骨頭，為尼安德塔人做局部基因排序，是首次為已經滅絕的古人類成功排序。

到2008年，古人類DNA排序再下一城，波博發現一塊手指骸骨的DNA，來自前所未見的古人類，稱為丹尼索瓦人。波博的研究構成了新學科，稱為「古生物基因學」，為古人類研究開拓新方向，得到很多有趣的成果，例如DNA告訴我們，現代人類的免疫反應，可能源於尼安德塔人的基因，這些洞見靠傳統考古方法是難以發現。