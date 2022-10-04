重陽節有墳場人頭湧湧　市民分兩日掃墓免犯聚　冀特別日子放寬：有實際需要

【有線新聞】連續三年重陽節掃墓都要遵守四人限聚令，有市民認為特別日子應該放寬。

在柴灣港鐵站外的巴士站大排長龍，大批市民坐專線巴士去歌連臣角墳場掃墓。在鑽石山墳場，早上來掃墓人流不多，有警員在附近巡邏，有一家大小帶備鮮花和祭品拜祭先人。

今年重陽仍然要遵守四人限聚令，黃女士：「最好這些情況下取消（限聚令），有實際需要，每人都戴了口罩、很安全。」陳太：「放寬當然好，就算不放寬，現在這樣也沒有所謂。拜山歸拜山，吃飯歸吃飯，分開做，沒有特別理會，講求心意。」

一班親友掃墓也要想辦法，伍女士：「現時疫情穩定，如果不然往年我們各有各前來，今次穩定些才一個家族前來，但分開站立。」何女士：「分開兩天掃墓，站在一旁，分開各家人前來。」

在墳場入口有工作人員免費派發防疫包，除了口罩、酒精搓手液，還有一把風扇讓市民散熱。在將軍澳華人永遠墳場人頭湧湧，有民安隊在場協助，工作人員更安排高球車免費接送有需要人士上落山。