本地青少年網球手參加選拔　冀到西班牙拿度學校受訓

【有線新聞】香港高爾夫球及網球學院，與拿度網球中心合辦獎學金計劃，選拔最具潛質的青少年重點培訓。

學員黃治源：「我很喜歡在場上打網球的感覺」

陳巧澄：「我想跟拿度交流，看到他會很開心，他打網球很好看、很精彩。」

黎清嵐：「我將來想贏大滿貫，希望打入世界前十，想為香港奪得奧運獎牌」

熱愛網球的這班青少年開始追夢，希望透過選拔加入拿度網球中心。

梁睿希：「這裡的訓練很全面，有體能訓練、心理輔導，香港沒有甚麼地方可以找到這種訓練，所以想在這裡嘗試一下。」

陳巧澄：「在這裡可以有其他經驗和機會做其他事，例如可能再認識更多人，從這裡的人學習更多，不但是網球的範疇，其他知識都可以學到。」

49位青少年接受選拔，有8位最有潛質球手可以獲得獎學金，技術考核之外，還要測試體能。在選拔表現最好的一男一女，會獲得全額獎學金，除了資助精英級培訓的全年費用，更有機會去西班牙拿度網球學校受訓。

想入圍亦非容易，首席教練指選拔準則不單止要有進步空間，能否抵受壓力亦很關鍵。Pedro Pissarra：「我們要評估他們(選拔球手)是否有條件發展，即是有能力打好比賽，須展示良好技術基礎，擁有良好體能。我們有一些體能測試，有助團隊好好了解這班球手，須知道比賽鬥到最後總要承受壓力，若然你越想打好網球，臨陣卻發揮不出來，局面會相當困難。」