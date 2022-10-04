三學者共奪諾貝爾物理學獎　首驗證「量子纏結」　為下世代電腦、加密技術奠理論基礎

【有線新聞】本年度諾貝爾物理學獎由三名研究量子纏結及量子信息應用的學者獲得，他們的工作為下一代的電腦及加密技術奠下理論基礎。

近年有不少研究嘗試建造量子電腦，這種被視為下世代的電腦技術建基於量子力學的奇異特性。傳統電腦的位元只能是0或1其中一個，但根據量子力學，在微觀條件下粒子的狀態可以疊加，即同時包括0及1，善用這種混合式的量子位元，原則上可以大幅度提高電腦的運算能力。但要讀寫量子位元需要了解更多量子現象，例如兩個粒子只要曾經互相作用，就算之後分隔多遠，兩個粒子仍然會隔空互相影響，稱為量子纏結。

如果不想限於紙上談兵，必須設計一些實驗可以實際觀察這些量子現象，今年三位物理學得主的貢獻正正是在這方面。美國學者克勞瑟及法國學者阿斯佩，以實驗證明量子理論確實違反「貝爾不等式」；而奧地利學者塞林格在這個基礎之上，成功以實驗驗證量子纏結，一對光子在分隔很遠後，它們的狀態仍會互相影響。他們三位的工作令量子電腦及量子加密等技術不再是空中樓閣，而是有可能一步步走向實際應用。

塞林格回應獲獎時表示驚訝，但指抱樂觀態度，這一切成就之所以有可能，是因為能不受限制地追求好奇心，沒有預設目標或想要實現任何目標。