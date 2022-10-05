三學者共奪諾貝爾化學獎　發展點擊化學及生物正交化學　助觀察細胞、研製藥物

【有線新聞】本年度諾貝爾化學獎由兩位美國學者及一位丹麥學者共同獲得，他們發展出點擊化學及生物正交化學，對藥物和細胞研究意義重大。

研究及生產藥物用到各種複雜分子，就算是自然界存在的分子也未必可以輕易分離提煉，需要人工合成出來，過程本來很漫長、成本又高。直到2000年，美國學者沙普利斯提出「點擊化學」概念，他指出合成分子可以看成「砌積木」，只要以一些基本分子做起點，將小分子以不同方式拼合，就可以「砌」出各種複雜分子，不需要次次由零開始，這種點擊化學的出現令合成分子更快、成本更低，而且副產物很少，相當環保。

之後沙普利斯繼續研究，他及丹麥學者梅爾達爾差不多同時發現點擊化學最常用的起手式，有助發展藥物及基因定位。

至於另一位美國得主貝爾托齊，她發展了一種點擊反應只是以細胞表面的聚糖為目標，不影響細胞運作，稱為「生物正交化學」，例如可以令細胞特定部位產生各種螢光色，但不干擾細胞的活動，令實時觀察活細胞不再是天方夜譚。