市建局公布土瓜灣兩重建項目　料花逾百億收購、建約2,230個單位　將添海濱長廊

【有線新聞】市建局公布土瓜灣馬頭角道兩個毗鄰重建項目，共佔地超過2萬平方米，預計收購成本超過一百億元，重建後提供2,230個住宅單位，2033年完工。

職員貼出告示通知居民，馬頭角道海邊這批舊樓日後很可能要說再見。市建局宣布啟動兩個位於土瓜灣馬頭角道的重建項目，包括俗稱「五街」的明倫街／馬頭角道重建計劃，佔地11,430平方米，南面是私人屋苑翔龍灣，涵蓋的樓宇都是唐樓，樓齡62至63年，受影響的住戶及商戶超過1,500個，重建後可提供約1,280個約500呎大單位。

一街之隔的土瓜灣道／馬頭角道重建項目，即新寶工商中心，佔地約8,760平方米，北面是預留給房協的租置屋邨用地，重建後可提供約950個500呎單位，受影響用戶約90個。市建局預計兩個項目總收購成本超過100億元。

重建同時包括在馬頭角海濱興建20米闊的海濱長廊，兩個項目中間的馬頭角道亦會興建25米闊的海濱廣場。市建局總經理麥中傑（規劃及設計）：「項目的臨海部分，我們亦會提供樓高兩層的零售帶，提供商店、餐飲等，令海濱長廊更有活力。市民可很方便地由土瓜灣舊區通過海濱廣場前往海濱長廊，旁邊的商店、餐飲及其他設施會令整個廣場提供到一個臨海休閒空間享受海濱。」

地盤同時會預留用地興建政府及社區設施，旁邊的土瓜灣道會由四線擴建至六線行車。項目公布期為兩個月，市建局會作凍結人口調查，預計由規劃到通過重建需時一年半，之後才會出價收購。