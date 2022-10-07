國泰招聘日｜目標兩年內聘四千前線、年底恢復三分一運力　大批應徵者到場

【有線新聞】國泰航空一連兩日舉行機艙服務員招聘日，目標兩年內聘請超過4000名前線員工，國泰說希望年底可恢復疫情前三分一運力。

大批應徵者於旺角一間酒店等候，他們都是應徵機艙服務員，有現職員工在場解答問題。

陳小姐：「我畢業後已經想回港面試空中服務員，剛畢業時因爆發疫情，沒有機會，現時終於招聘。」

應徵者：「暫時來說，期望越來越好，因為旅遊需求增加，相信航空業會慢慢復興。」

職位底薪9,100元，國泰說預期未來增加航班，每位機艙服務員飛行時數，可達每星期90小時，加上津貼等，月入可達17,000元。國泰目標在未來18至24個月，聘請超過4000名前線員工，包括2000名機艙服務員。

國泰說現時客運力是疫情前16%，有信心有足夠人手應付年底升至三分一，但隨着航運業復常，首要任務是提升運力。

國泰航空企業事務總經理黃文傑：「主要因為要培訓，過去一兩年沒有機會飛行的（從業員），因為整個航空業都是一個冰封狀態，將停泊在外國的飛機帶回香港，回到香港後要檢查、清潔，有很多工作做。」

國泰又會重推見習培訓機師計劃，希望在未來數年能招聘到1,000名本地機師，國泰又說政府宣布「0+3」後，已經增加了400班航班，往返一些長短途旅遊熱點，應付港人旅遊的需求。