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2022年10月08日
有理有得傾
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葉成輝專訪｜應科院失兩成員工 指移民潮加劇流失 稱本港生活成本高難吸人才
【有線新聞】應科院行政總裁葉成輝在本台節目《有理有得傾》說，移民潮等因素影響下，應科院有兩成員工流失，形容情況嚴重，要吸引海外人才，首要解決香港生活成本高的問題。
香港去年人口淨移出約11萬人，應科院行政總裁葉成輝說創科界都受影響，應科院流失率約兩成，較以往高約十個百分點，形容情況嚴重。
葉成輝：「第一是後來移民潮，第二是創科機會增多。現時傳統公司需要創科人才做數字化，（應科院）真正移民的人不多，但由於外面機構（職位）真空，以更高人工聘請我們的員工。（目前海外入境人才政策是否落後？）不是以落後形容，其實是如何更快、狠、準，香港的問題是成本貴、租樓貴，政策上是否可以提供津貼，例如同行的小朋友可否獲學校津貼？科學園有一幢大廈，租金好便宜，五千至七千元租金予科學園員工，這個政策非常好，可否增加名額？」
除了向外招手，葉成輝認為長遠要培育本地人才。「家長心理，香港應推廣更多做科技的成功案例。你問所有家長名列前茅一定唸醫科，其實不應該如此，美國與內地成績突出許多都是修讀電子工程，這是與心理有關。」
應科院是其中一個機構可以提名合資格港人參與國家航天工程選拔，葉成輝表示，至今有十多人有興趣，如果有人通過選拔，應科院會考慮提供額外津貼。葉成輝指香港在太空科技領域不如內地先進，要發展須與深圳多合作。
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