0+3實施｜抵港海外旅客增幅少　旅遊業界稱入境團近乎零　半年內或現結業潮

【有線新聞】入境檢疫「0+3」實施近兩星期，機場入境人數增加約三成三，大部分是本港居民，海外旅客只佔一成。旅遊業議會說入境團近乎零，出境團亦少，維持多半年的話旅行社會出現結業潮。

入境檢疫「0+3」實施後，機場入境的香港居民和其他地區訪客人次雖然有起跌，但趨勢都是上升。對比之前「3+4」措施，平均每日有3,600多人次入境，「0+3」實施後平均每日有4,800多人次入境，每日多大約1,200人次，增幅約33%。

不過拆細看，「0+3」實施前後入境的仍主要是香港居民，佔整體旅客近70%，其他訪客佔10%，升幅亦是香港居民較大。

旅遊業議會主席徐王美倫：「除了『0+3』，回港還規定做核酸檢測，變相對休閒旅客完全沒吸引力，商務探親數字也不如預期般理想，未聽到有其他地區休閒旅客組團來。近乎零，真的，與那些地區聯絡，他們都是說要等一等，等『0+0』政策及不需要入境核酸檢測，若三至六個月都沒變，可能有小結業潮，因為看不到前景和沒希望。」

不只入境團沒好轉，旅議會說出境團也少，除了因為「0+3」還因為機票貴，希望施政報告有措施津貼業界捱下去。