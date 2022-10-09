一級方程式賽車　韋特本提前四站衛冕世界冠軍

【有線新聞】一級方程式賽車，紅牛車隊的韋特本勝出日本站，亦提前四站衛冕世界冠軍。

排頭位的韋特本起步慢被陸格歷追過，今場輸了大約五秒，發揮壓倒性威力，繞外檔一個彎道，重奪第一兼帶開。

雨戰日本鈴鹿賽道，辛斯首圈說再見，甩尾打轉、撞爛戰車跟艾邦一起退賽。

前車揚起水花能見度極低，加斯利的車頭，頂住一塊不知哪裡來的廣告牌，加上賽道積水、紅旗出動。

封王悶戰，等了兩個小時比賽重開，原定53圈跑不完，最後限時50分鐘，韋特本拉開20多秒。

今季一度有力爭冠軍，陸格歷尾段衝出賽道被罰多五秒，今站第二變第三。

雖然只鬥了28圈，因為比賽能重開，賽會照頒發全額分數，首名衝線的韋特本全取25分。

宣布總冠軍時場面尷尬，賽後訪問時叫停佩雷斯。主持：「韋特本我們要叫你過來，請過來，你是世界冠軍。」韋特本：「我該說甚麼。」

主持說韋特本拉開113分足以封王，他一臉問號，經再三確認，世界冠軍提前誕生，最後四個分站成為韋特本勝利巡遊。