香港世界桌球大師賽　奧蘇利雲6比4擊敗傅家俊奪冠

【有線新聞】香港世界桌球大師賽，奧蘇利雲在決賽局數6比4擊敗傅家俊，奪得冠軍。

雙方都手緊，傅家俊兩次「撻死」白球，給機會奧蘇利雲，遠枱薄切紅球，首局先贏122比0。

紅館超過八千人，打破桌球賽最多觀眾的世界紀錄。在兩位女兒捧場下，傅家俊第二局打黑撞散一對紅球，99比0追平局數。

世界第一兼七屆世界冠軍，奧蘇利雲亦慢慢上手，連贏三局拉開4比1。

傅家俊四強決勝局，轟出147反勝希堅斯，休息過後找回信心。雙方在第六、七局各有一桿高度數下，傅家俊把握對方失誤，精彩打進藍球，清枱險勝61比52，之後再贏77比15，局數追成4比5。

可惜第10局開局不順，埋枱機會不多，奧蘇利雲一桿114清枱，局數6比4擊敗傅家俊，奪得冠軍。

傅家俊近年克服眼疾，終在主場創下佳績，他認同有特別意義。傅家俊：「我跟女兒說，自己這幾年經歷一些困難，但人生就是這樣，如遇上困難就想辦法克服，這樣而已，不可放棄。例如我曾不敵希堅斯、沙比，我知道他們是比我強的對手，大家都會認同，但面對他們也不可放棄，要盡力去比賽。原來能連贏兩場，更打出一桿147度，向大家說明，這個世界甚麼都有可能，只要盡力。」