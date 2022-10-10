被指不尊重升旗禮罰停課　荃灣聖芳濟學生稱當時正吃早餐：副校說或違國安法

【有線新聞】據了解，荃灣聖芳濟中學有十多名學生在升旗禮時，被指不尊重國旗、違反國安法，校方說他們不願返回課室或集隊，罰停課三天，有被罰的學生解釋正吃早餐，認為懲罰太重，感到委屈。

上星期三早上，荃灣聖芳濟中學舉行升旗禮有14名學生被指不尊重國旗，罰停課三日，校方要求他們即時離開學校及記口頭警告，有被罰的學生說當時正吃早餐。

中三學生PJ（化名）:「打算快點吃完、正在收拾，副校長走過來說你在用餐，升旗禮進行中，你沒有尊重國旗，她說可能違反國安法，（懲罰）重了一些，吃早餐而已。」

中三學生NG（化名）:「差不多升旗時我看不到，即是有旗手進來，我才知道要升旗，校長的說法變成是我們升旗沒有起立，事實上旗手進場時我們已站起來，有點委屈。」

據了解，校方星期一在網上向家長發澄清告示，說有學生在早會開始後仍不願返回課室或到操場集隊，校方認為他們觸犯校規，決定停課處罰。校方說當日清晨因為大閘門口有指示牌被毀壞，所以報警處理，警員到場調查與學生被罰停課的事無關。