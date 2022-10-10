自家養殖不比農場生產安全　研究指城市居民後院產雞蛋鉛含量超標　主因土壤受污染

【有線新聞】城市耕種是近年新趨勢，但澳洲有研究發現，城市後院農場所生產的雞蛋比一般農場的雞蛋含鉛量多出40倍。

外國不少家庭在後院飼養雞隻，相信自家生產的雞蛋和雞肉比商業農場生產的品質不只更新鮮、亦更安全，但事實是否如此？

澳洲麥覺理大學的團隊，在55個悉尼民居檢驗他們飼養的雞隻和生產的雞蛋，發現自家生產的雞蛋平均鉛含量為每公斤301微克，比商業農場生產的雞蛋鉛含量多出40倍，當中有超過一半樣本雞蛋高於可接受標準的每公斤100微克。

研究指，泥土含鉛是雞蛋鉛含量過高的主因，母雞抓泥土和啄泥土上的食物攝入泥土裏的鉛。研究又發現，較近市中心的舊屋因為用過的含鉛油漆、汽油和喉管，泥土鉛含量較高；雞蛋的其他污染來源則包括水和飼料，人類攝取過多鉛可能會導致心血管疾病、智力下降及影響腎功能。

研究團隊表示城市耕種值得鼓勵，但必須留意耕種的土地質素，又製作悉尼、墨爾本和布里斯班的泥土鉛含量地圖，呼籲民眾找專業人員化驗自家泥土，更換潔淨的泥土。