Omicron再現新分支　專家稱勿著眼病毒變種　籲聚焦重症率升跌

【有線新聞】Omicron新變種分支XBB.1亞系變種首次在本港發現。有專家說現階段很難判斷會否成為主流，又認為不應著眼於出現甚麼新變種，而是重症比率會否上升。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒：「XBB.1以全球來說，都是佔整體百分之1左右，至於BA.2.75.2都是百分之8，最主流都是BA.5。現時很難概括是哪種主流病毒，聖誕假期後，『0+3』吸引了很多香港人出外旅遊，他們回來時會將當地變種病毒帶回香港、哪一種會跑出，我們要密切監測這個冬天。不要只著眼有多少款變種病毒、確診數字有多高，去衡量整個疫情的嚴重性，反而是其他國家開始復常，可以留意重症比率有否上升。」