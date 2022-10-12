英國研發表情生動機械人　可隨真人動作作反應　製造商盼建無威脅形象

【有線新聞】英國一家製造商開發了能捕捉人類表情的機械人，它能做甚麽表情？

看到模仿人類的機械人或會因為它表情生硬、皮笑肉不笑，令人感到毛骨悚然。英國一間機械人設計和製造商研發了這個擁有人類表情的機械人，它露出疑惑的表情，似乎對自己的身體很好奇。機械人的名字是Ameca，結合人工智能和人工身體技術，配備鏡頭、麥克風、位置偏碼器等感測設備，使它可以與人互動。

通過對真人的掃描，Ameca能準確地捕捉人體骨骼結構、皮膚紋理和表情，配合擴增實景技術，更可實時模仿人類表情，不止眨眼、張開嘴巴，甚至控制面部「肌肉」。

除了透過面部表情與人互動，Ameca更能根據真人動作作出反應，如眼睛跟著研究人員的手指轉動，甚至當手指碰到它的鼻子，能立即捉着手指，示意研究人員放下。

Ameca現時可供購買或租用，售價超過13萬美元，可以用作娛樂，與遊客、觀眾等互動。製造商希望Ameca以無威脅、性別中立的方式融入社會，又計劃日後替它的能力升級，例如使它可以步行。