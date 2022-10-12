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2022年10月12日
兩岸國際
新聞資訊
俄羅斯指控烏國情報局長策劃大橋爆炸
【有線新聞】俄羅斯指控烏克蘭情報局長，策劃上星期克里米亞大橋爆炸案，並拘捕8人，烏克蘭指指控無稽。
俄羅斯聯邦安全局發布片段，海關檢查該輛導致克里米亞大橋爆炸的貨車，當時未見異樣。
當局指該輛貨車掛格魯吉亞車牌，8月在保加利亞接收，來自烏克蘭港口敖德薩的塑膠薄膜卷，之後輾轉到格魯吉亞、亞美尼亞。
根據X光，重超過22噸的炸藥收藏在22個塑膠薄膜卷內。
貨車上周六駛至克里米亞大橋爆炸，導致4人死亡。當局指一共有12名疑犯參與襲擊，其中8人已被扣留，包括5名俄羅斯人、3個烏克蘭及亞美尼亞公民，指他們參與運送爆炸品，點名烏克蘭情報局長布達諾夫是主謀，一名基輔特工負責協調炸藥運輸，會繼續調查，並根據俄羅斯法律將所有人繩之於法。
烏克蘭內政部指俄方指控是無稽。
俄羅斯繼續大舉空襲烏克蘭，報復大橋爆炸。救援人員在南部扎波羅熱的瓦礫堆救出一家三口，包括一名年輕女童。
導彈又擊中東部頓涅茨克一個市場，當時正值繁忙時間，最少7人死亡，州長警告所有居民撤離。
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