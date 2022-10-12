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2022年10月12日
兩岸國際
新聞資訊
英國藝術家赫斯特出售NFT後燒毀作品
【有線新聞】英國前衛藝術家赫斯特燒毀一千幅作品，接下來這個月還會燒數千幅作品。
英國這個畫廊內，著名藝術家赫斯特親手將一幅又一幅的畫作「葬身火海」，他說：「我不是焚燒自己的作品，而是改造它。」
這天他一共「改造」1000幅畫作，眼見作品化成灰，他說感覺比預期好。
赫斯特去年推出首個NFT作品「貨幣」，1萬個NFT對應1萬幅獨一無二、滿布彩色斑點的畫作，據報每幅售價1800英鎊。買家要在NFT和畫作之間二選一，如選擇NFT，實物將被燒毀，結果有4851人選擇NFT版本。
有作品買家說：「當你視它為未來，它便是一種藝術形式、數碼化，我們都有電話。」亦有買家說：「NFT對我而言太新穎，還是可以觸碰的物品較可取。」
赫斯特在社交網站發文，指數碼藝術和實體之間，價值本質難以定義，自己只是透過火焰把實體作品轉化為NFT，價值不會丟失。
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