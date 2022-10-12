日職聯　橫濱水手0:1磐田山葉；川崎前鋒3:1京都不死鳥

【有線新聞】日本職業足球聯賽，榜首的橫濱水手主場失分，0比1不敵磐田山葉。

藍衫水手最理想情況是今場勝出，而川崎前鋒打和，他們就能提前捧盃，結果是如何？結果是眾人一起抱頭，失望而回。

瀨古樹「娥眉月」頂遠射，被擋出底線。

水手賽前在榜首領先五分，最後三場不容有失，但冠軍在望下再次「撻Q」。上場不敵下游的大阪飛腳，這場更懸殊由聯賽第1對第18，半場還是0比0。

對手磐田山葉今季才升上日職，排聯賽最後的他們，今場落敗就提前宣告降班，三浦龍輝暫時保住留在日職最後希望。

反觀水手愈攻愈急、愈急愈失，磐田山葉反擊，古川陽介轉身射入，84分鐘全場唯一入球。水手的優勢只剩兩分，進入最後兩場聯賽。

藍衫的川崎前鋒，主場擊落京都不死鳥，爭三連霸的氣勢大好，谷口彰悟9分鐘開紀錄。到22分鐘山村和也頂中柱，橘田健人精彩補中成2比0，在遠柱被對手緊抱，背對龍門右腳勾入。

換邊後的61分鐘，馬仙奴接應大腿撞入，三球在手洋洋得意。

就算京都不死鳥，69分鐘由保連奴破蛋，排第二的川崎都贏3比1。