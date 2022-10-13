調查揭四成人易患眼疾　醫生指疫下市民多看屏幕、乾眼症個案增

【有線新聞】今天是世界視覺日，有調查發現近四成受訪者眼睛健康風險屬中度或以上，容易出現眼疾。有醫生說疫情期間，乾眼症的求診個案上升，建議市民看屏幕20分鐘，就要讓眼睛休息20秒。

從事會計的阿威，一直都未曾驗眼，每天看電腦超過8小時，放工又看手機，出現眼乾問題，阿威：「在核對數字途中，眼睛十分疲倦，可能在中午12時前、吃飯前已經揉眼睛很多次，以及感到乾澀。」

非牟利機構奧比斯，聯同香港眼科學會，9月以網上問卷訪問了6,253人，發現有八成以上的受訪者也有阿威的情況，眼睛感到疲倦、痕癢和乾澀。有醫生說疫情期間，市民用電子產品時間長，多了人因為乾眼症求診，眼科專科醫生李琬微：「看着屏幕時，眨眼的頻率低，處於空調空間、相對濕度較低，出現揮發性乾眼的情況。多了很多小朋友因為長時間網上上課，大部份網課都是近距離的視覺距離，觀察到小朋友的近視大幅加深的情況常見了。」

調查發現一半受訪者從來未曾接受眼科專科醫生的全面眼睛檢查，一般眼鏡店的驗眼服務，主要看眼球的屈光狀態，只會驗到近視和散光。而透過裂隙燈顯微鏡，醫生可以清楚看見病人眼睛結構，可以驗出有沒有青光眼、黃斑病變等眼疾。

醫生提醒大家，避免經常揉眼睛，每20分鐘的屏幕時間，就讓眼睛休息20秒。