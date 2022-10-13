南韓軍方月初發射2枚導彈反制北韓　其中1枚失聯　強調旨在反制是否命中並不重要

【有線新聞】南韓本月初發射2枚地對地導彈，反制北韓試射導彈。其中1枚在飛行途中失聯。軍方強調這次並非試射，旨在反制，所以是否命中目標並不重要。

韓美軍方本月5日凌晨在江原道江陵空軍基地，各發射2枚陸軍戰術彈道導彈，反制北韓前一日發射懷疑中程彈道導彈。

事隔一周後，南韓聯合參謀本部指，韓方發射的其中1枚導彈向東部海域沿既定軌道飛行之後，因定位信號中斷而失聯，無法確認是否命中目標。另外3枚均成功命中；強調今次並非試射，旨在反制，所以是否命中目標並不重要。南韓軍方當日曾指全部4枚精準擊中目標，強調有十足把握應付北韓挑釁。

南韓反制北韓的舉動接連受挫，導彈失聯前一晚，韓軍發射的另一枚玄武2型彈道導彈，升空不久偏離軌道，墜落發射基地並爆炸起火，距離居民區僅700米。

為了加強與美國應對日益升級的北韓核威脅，總統尹錫悅指正在考慮延伸威懾的各種可能性。《朝鮮日報》報道稱，為應對北韓實施第七次核試，韓方已向美方提議提升延伸威懾力，共用戰術核武。雙方就核航母戰鬥群、核動力潛艇等部署進行協商。