美國名嘴稱康州校園槍擊案屬騙局　被死者家屬提告　判賠償9.65億美元

【有線新聞】美國知名極右陰謀論名嘴瓊斯，指2012年康涅狄格州校園槍擊案是騙局，被死者家屬等人提訴，當地法院最終判瓊斯要賠償近10億美元，瓊斯表明會上訴。

8個校園槍擊案死者的家屬和一名聯邦調查局探員，以原告身份到康涅狄格州高等法院聽取判決。經過三星期聆訊，陪審團裁定名嘴瓊斯的言論構成誹謗，要賠償9.65億美元。

死者家屬等人控告瓊斯，利用散播謊言、嘩眾取寵和獲利，將2012年12月桑迪胡克小學20名小學生和6名老師遇害身亡的槍擊案稱為偽造的騙局，誣陷死者、家屬和到場探員都是演戲。

原告代表律師指，瓊斯聲稱是反對槍械人士捏造槍擊案，言論令陷於悲痛的死者家屬長年遭聽信謠言的人騷擾、恐嚇。

瓊斯表明會上訴，稱雖然如今相信槍擊案真有其事，但他有權質疑事件真偽，而且從沒提及原告姓名。瓊斯以立場極右的陰謀論為人熟悉，他與其公司今年8月，就同一宗槍擊案另外兩位死者家屬的訴訟，在得州被裁定賠償4900萬美元。