【小事大意義】人在旅途跑步時：多次犯事無悔意　直至媽媽過身才如夢初醒

【人在旅途跑步時】JEFF多次犯事進出監獄無悔意，直至媽媽過身才如夢初醒，人生路上JEFF重新起步?期間他接受善導會更生服務服務，出獄後安排住納祺宿舍，之後社工TOM協助找工作，生活慢慢安頓好，更鼓勵他加入「尋回自己」跑隊，現時JEFF已經康復及跑步一年多，希望藉著跑步可以訓練抗疫力及堅忍能力，他覺得對更生康復非常有用。