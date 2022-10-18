【小事大意義】暗中抗疫 : 疫下升降機按鈕「封膠」　視障人士迷失樓層間如何解救？

【有線新聞】「唔該，呢度幾多樓？」後天失明人士淑儀，在升降機內不斷探問。

她一手拿著紙巾，另一隻手，則努力地遊走於電梯按鈕掣面，希望能從模糊的觸感，得知自己身處何方。可惜被緊緊封好防疫消毒用膠膜的電梯按鈕，似乎不肯給出答案。如果防疫科研上的進步，如防病毒三維打印電梯按鈕，可以為香港十多萬視障人士，帶來疫下出行上的一點小方便，他們在黑暗中抗疫的日子，會否好過一點？