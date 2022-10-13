美國學者成功將人腦細胞植入老鼠大腦　連接兩者神經　或有助研究自閉症等疾病

【有線新聞】美國史丹福大學的學者成功將人腦細胞植入老鼠的腦內，而且能夠與宿主的神經系統產生連結。學者相信研究有助了解自閉症等腦神經疾病。

自閉症、精神分裂等疾病，可能是人類獨有。要了解這些疾病，直接用人腦做實驗可能造成不可逆轉的傷害，美國史丹福大學學者就嘗試以「破格」方法了解人腦發展。

學者先抽取一名罕見自閉症患者的皮膚細胞，培植幹細胞發展成類似大腦皮層的組織，再將芝麻般大的人腦「類器官」細胞植入初生白老鼠腦內，數以百萬計的神經元隨時間「成長」，佔了腦皮層約三分之一，像豌豆般大，並與老鼠的腦細胞相連，能感受到老鼠的感覺和接收指令。

研究人員做了一系列實驗，包括用藍光刺激老鼠腦內的人類神經元有反應，開始想找水喝，用空氣刺激老鼠鬍鬚時，人類神經元亦有反應。

這項研究刊登在《自然》期刊，領導研究的神經科學家帕斯卡希望透過實驗，了解基因突變如何影響人腦思維和行為方式，有助解開自閉症、精神分裂，和其他腦部發展障礙的生物學原理，甚至為治療有關疾病打開大門。不過將人類細胞移植入動物始終有道德爭議，學者表示白老鼠在實驗過程沒有焦慮或痛苦。