甲一籃球總決賽　香港東方56:72南華(場數0:1)

【有線新聞】本地甲一籃球聯賽總決賽，南華以16分大勝香港東方，五場三勝制先拔頭籌。

上半場各贏一半，藍衫東方的胡卓斌轉身放入，打了三分鐘「開齋」。早段落後0比4下，連取11分反超前，19比15打完首節。

爭衛冕的南華，在季中兩名主力離隊，小將大反攻，葉耀邦快手拋入。7月尾不敵滿貫，最終失落常規賽冠軍，季後賽才見實力。四強直落兩場淘汰永倫，決賽首回合贏得瀟灑，反先2分完半場。

南華四人得分雙位數，梁兆華11分，余里洋攻入最高22分。

換邊後鎖死東方，朱亮包辦偷截快攻，第三節領軍打出20比5攻勢。

東方連環失誤、久攻不下，卜聿揚的14分已是全隊最高。

比數一度相差25分，仍然充滿火藥味，胡卓斌揮肘打中曾湛元，被罰進攻犯規。轉頭到曾湛元在籃底跟陳兆榮互撞，兩隊都被罰。

東方最終無力反撲，南華一掌封走，尾段派出副選下維持贏72比56，場數領先1比0，下周三鬥次回合。