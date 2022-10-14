首八個月虐兒案微升1.9%　警設街頭實驗指多數人不會幫助兒童　籲市民主動申援手

【有線新聞】本港今年首八個月有795宗虐待兒童個案，與去年同期相若。警方做過街頭實驗，發現大部分人有意識保護兒童，但不知道怎幫或害怕惹禍上身而卻步，警方呼籲市民主動伸出援手。

今年首八個月的虐兒案較去年同期微升1.9%，超過七成兒童是被照顧者虐待，警務處處長蕭澤頤：「接二連三的嚴重虐待兒童案件，令我們感到憂慮和十分痛心，再次引起全城對虐兒案的關注。警隊十分支持強制舉報虐兒個案機制的立法工作，推前至下月提交到立法會作諮詢，加快整個修例時間表。」

警方與律政司年初成立保護易受傷害證人及兒童專責小組，加快處理逾20宗嚴重及性質敏感的虐兒案，現時有170人受過社福機構訓練，可為受害人錄口供在庭上播放，無須他們複述事發經過。

警方去年9月做過街頭實驗，安排一個6歲小朋友獨自站在街上，一個鐘頭內約有3,600人經過，有180人留意到這個小朋友，但只有6人伸出援手，其他人不幫忙，因為害怕被誤會侵犯小朋友、怕是騙案、認為其他人會幫。

警方收集了逾340份問卷，36%人說曾經聽到鄰居打、鬧子女，但超過六成人沒有任何行動。警察臨床心理學家馮浩堅：「香港人有保護兒童的意識，留意到有兒童需要幫忙，不過很多時候不知道怎樣幫，或者覺得幫了會惹禍上身。研究告訴我們只要有人帶頭幫忙，其他人也會跟着。」警方提醒市民，聽到鄰居有疑似虐待兒童的聲音，就算不肯定是哪個單位都可以報案，不會構成浪費警力。