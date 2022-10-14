沙特阿拉擬沙漠建智慧城市　面積如半個港島　立方體設計、垂直或橫向流動減設施距離

【有線新聞】香港政府近年提出構建世界級的智慧城市，沙特阿拉伯王儲就捷足先登，提出在沙漠建造智慧城市，電影中的高科技城市有望真實地呈現在大家眼前。

在一片荒蕪的沙漠突然出現一塊大型的鏡子，原來這是一座智慧城市，去年一月由王儲穆罕默德向當地公司提出，地點定於當地北部沙漠近紅海的位置。整個城市共170公里長、200米闊和500米高，比法國巴黎鐵塔及美國紐約帝國大廈高，佔地面積只有34平方公里，和半個香港島差不多，但因為幾乎每一寸土地也向高空發展，所以預計可居住900萬人。

垂直分層設計的好處是節省交通所需的能源，居民只能向上、下或橫行，因此5分鐘內便可到達學校、公園等設施，居民又可以隨時隨地走出城市享受四周沙漠、海等自然環境。整個城市都是用可再生能源運作，另外如要穿梭城市兩端的盡頭，在高速鐵路幫助下亦只需20分鐘。

公司會領導世界著名的建築師及工程師建造城市，雖然目前未有施工或完工日期，但至少人類的智慧城市又多了一幅具體藍圖。